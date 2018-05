Ce NU trebuie să facă femeile în pat: Pot ruina o partidă de amor

Comparatii

Nu exista ceva care sa-ti distruga mai repede cheful decat comparatia. Asta include si sa te compari singura cu fostele lui iubite sau compararea actualului tau prieten cu ex-ul. Fiecare combinatie de oameni va crea o nou si unica experienta.

Singura ta sarcina este sa te bucuri de combinatia pe care o faci cu actualul iubit.

Sa fie cu mintea in alta parte

Sigur, creierul este cel mai mare organ sexual al tau, insa poate avea si efectul novocainei asupra organelor tale genitale daca este plin cu probleme. Unele persoane care au trecut prin traume sexuale, dragostea si intimitatea pot aparea in timpul partidelor de amor, „stai pe spate si de gandesti la cum ploua afara in timp ce el isi face treaba".

Sa analizezi prea mult

Analizezi fiecare miscare si te gandesti, „Este ok ce fac?", „Functioneaza?", „Ma descurc bine?", „Arat bine?", „Ce o gandi el?" etc. Intr-un fel si acum esti cu mintea tot in alta parte in loc sa fii prezenta, doar ca acum de vina este nevoia ta constanta de a controla situatia. De aceea, din punct de vedere emotional nu esti disponibila pentru a savura experienta.

In momentul in care mintea iti este plina de intrebari, constientizeaza acest fapt si revin-o la ce se intampla in dormitor concentrandu-te pe senzatiile fizice ce te coplesesc.

