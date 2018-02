Cum şi-a cucerit soţia cel mai râvnit burlac de la Hollywood. George Clooney îşi dezvăluie secretele

„Nici măcar nu am ieşit din casă pentru a-mi găsi jumătatea. A venit ea la mine, iar părinţii mei au plăcut-o din prima fără să stea prea mult pe gânduri", a povestit George Clooney, potrivit click.ro. George Clooney a povestit că un prieten i-a prezis că „în seara aceea o va cunoaşte pe viitoarea lui soţie" şi aşa a a fost. Părinţii starului au dat o petrecere în 2013, la ei acasă şi George a invitat „un prieten care l-a anunţat că va veni însoţit de o frumoasă libaneză", mai târziu avea să descopere că era vorba de Amal Alamuddin (39 de ani). „Pe bune, nu a trebuit să plec de acasă pentru a mă întâlni cu jumătatea mea. Un prieten a sunat şi m-a întrebat: pot să trec pe la tine? Vezi că nu sunt singur, vin cu o frumoasă din Liban, viitoarea ta soţie. I-am spui că îl aştept şi că nu pot ieşi în oraş pentru că părinţii mei organizaseră o mică petrecere în familie şi eu aşteptam oricum un semn de la agentul meu", a povestit Clooney.

„Am discutat toată seara şi la final am făcut schimb de adrese de email. Amal făcutse multe poze cu părinţii mei la noi acasă şi a spus că vrea să le retuşeze înainte de a mi le trimite", a continuat Clooney. „Am început să ne scriem pe email fel de fel de trăznăi. Am fost prea timid să o invit la cină aşa că am acceptat statutul de cei mai buni prieteni. Asta până la un moment dat, când am ieşit cu prietenii într-un club, iar Amal m-a întrebat de ce mi-a luat atâta timp să o invit", a povestit Clooney. Un an mai târziu, toată planeta îi sorbea din priviri la Primăria din Veneţia, unindu-şi destinele. În iunie 2017, la Spitalul Kensington Wing of London's Chelsea and Westminster, Amal i-a adus pe lume pe gemenii Ella şi Alexander.