Gigi Becali: "Fac o mărturisire în zilele astea sfinte: eu nu mai am..." CUM l-a schimbat PUŞCĂRIA

Gigi Becali susţine că nu-l mai interesează compania celor care-l distrag de la credinţă.

"Vreau să fac mărturisire în zilele astea sfinte. Eu nu mai am companii... companiile mele nu sunt decât de preoţi, călugari şi călugăriţe... rar oameni cu care mai stau" a declarat Gigi Becali.

În Sâmbăta Mare a Paştelui, latifundiarul a vorbit despre minunile lui Dumnezeu din viaţa lui, într-un interviuacordat unei televiziuni de la noi: "Am avut momente când am fost arogant, am şi jignit... mă căiam, iar acum îl rog pe Dumnezeu: Doamne, fă-mă din ce în ce mai bun!".

Gigi Becali a vorbit şi despre perioada petrecută în puşcărie: "Când am intrat în puşcărie, nu aveam nevoie de bani. Mi-a dat Dumnezeu atâta avere, pentru că nu l-am mâniat. Eu am acceptat puşcăria. Am zis: Doamne, spre mânturie mi-ai dat-o, ca să mă mântuieşti. Am acceptat suferinţa cu dragoste. E greu să-ţi ia cineva libertatea. Am acceptat puşcăria pentru că e de la Dumneze şi e spre binele meu. Dumnezeu ştie mai bine decât noi ce e bine pentru noi".

Latifundiarul a vorbit şi depsre cei care păcătuiesc: "Pe unii îi înşală diavolul, fac bani, îşi lasă nevestele. Vor neveste tinere, cu 40 de ani mai tinere decât ei. Ei nu au o bucurie, au chinuri, au momentele alea de poftă trupească, care este o bucurie înşelătoare de moment a lui Satana".