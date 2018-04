HOROSCOP 28 APRILIE 2018: Surprize mari, o zodie ar putea primi INELUL. Cine dă lovitura pe plan financiar

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti blocat intr-o situatie neclara cu privire la bani, dar azi se poate ivi de undeva o solutie, cum ar fi obtinerea unei amanari in plata datoriilor, o scutire de obligatii financiare sau obtinerea unui credit prin care iti poti acoperi niste cheltuieli stringente. Parca simti si tu ca mai respiri un pic dupa o perioada in care ai stat cu sufletul la gura, numarand fiecare banut din portofel, dar aceasta calmare a spiritelor are un efect relaxant asupra ta. Cat timp erai atat de obsedat de problemele banesti, nici nu respirai, dar acum lucrurile se mai linistesc, esti la final de stres, deci cere si accepta ajutor sau sfaturi de la altii!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

La ce visezi tu in acest moment cel mai mult? La eliberare, nu-i asa? Indiferent in ce te simti tu acum blocat ca intr-o capcana sau inchis ca intr-o colivie, e momentul sa cauti o cale urgenta de iesire de aici. Nu dai randament facand lucruri obligatorii, care iti reduc la zero libertatea de miscare si de decizie, deci aici trebuie sa faci tu cel mai mare efort; de a te ridica pentru drepturile tale, de a-ti revendica independenta, de a te descatusa de ceea ce te tine legat de maini si de picioare ca un sclav. Ca e un job unde nu mai ai nicio satisfactie, ca e o relatie care nu te mai face fericit, trebuie sa te gandesti deja cum sa iesi din asta cat mai repede. Te vei simti alt om dupa ce vei rupe lanturile care te tineau pe loc. Viseaza cu incredere la clipa eliberarii tale: nu e departe!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca vezi ca lumea apreciaza ce faci, tu de ce te critici intruna? Te judeci pe tine insuti mult prea aspru si iti descoperi vini care nu-ti apartin. Ai impresia ca, daca tu le vezi, toata lume le vede, dar, daca ai fi mai atent, ai descoperi ca nimeni nu remarca acel detaliu minor care pe tine te enerveaza la culme. stii cum faci tu acum? Ai un cos pe frunte si esti atat de obsedat de el, ca ai senzatia ca toata lumea numai la asta se uita, desi nimeni nu l-a remarcat, ca atare las-o mai moale cu auto-critica si auto-invinovatirea. incearca sa te privesti prin ochii celor din fata ta, care vad la tine si lucruri grozave, demne de lauda!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Nu te juca prea mult cu sansele care ti se ofera, pentru ca spiritul usuratic ce te copleseste acum te poate face sa ratezi ocazii rare! A doua oara nu ti se vor oferi ca atare trebuie sa te concentrezi serios la tot ce apare la orizont de unde nici nu te astepti. Ai tendinta de a glumi pe seama norocului care iese in cale, ori pentru ca nu crezi ca e posibil ca tocmai tu sa ai parte de asa ceva, ori pentru ca ai impresia ca e doar o incercare. E pentru tine, nu te mai codi, deci pune mana pe el imediat ce apare!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Faci echipa buna cu o persoana la fel de energica si de implicata in proiectul care te preocupa si va stimulati excelent unul pe altul. Gasesti in el tovarasul cel mai potrivit care te impinge si pe tine de la spate, te motiveaza sa depui toate eforturile pentru a ajunge cat mai repede la rezultatul dorit. Chiar daca uneori mai ridica tonul si se comporta agresiv, nu te deranjeaza atitudinea sa, pentru ca are efect benefic asupra ta in momentele cand iti pierzi increderea. Nu te lasa sa micsorezi ritmul, ci te sustine sa vaslesti mai departe!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

ti se cere o mai buna comunicare directa cu ceilalti, ca sa va spuneti fiecare parerea. Cu siguranta ai in jur colegi prietenosi, deci trebuie sa le ceri sfatul si ajutorul chiar daca nu ai nevoie de ele. Simtindu-se consultati la orice miscare, acestia vor invata sa-si asume responsabilitati si sa faci din relatia profesionala una mult mai solida. La un moment dat, ai putea face sau oferi mai mult decat normal iar colegii sa raspunda inechitabil fata de contributia ta, dar esti mai generos ca oricand, fara a astepta ceva anume in schimb.

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

E foarte ciudata senzatia care te cuprinde astazi, de parca s-ar da doua razboaie in interiorul tau. Unul te indeamna la actiune, sa nu astepti, sa actionezi rapid, in timp ce cealalta lupta de emotii iti spune ca ar fi bine s-o lasi mai moale, sa te linistesti, sa astepti ca furtuna din jurul tau sa treaca. Ce e de facut, te intrebi. Mediteaza, roaga-te, ofera-ti cateva clipe de liniste in care sa stai de vorba cu tine insuti, pentru ca de acolo, din adancul sufletului, vin si cele mai bune solutii. Nu te grabi la decizii bruste pe care ai putea sa le regreti, ca atare permite-ti un ragaz intim de gandire la rece, fara nervi, fara graba.

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai putea fi invitat la o plimbare, la o cafea, la o petrecere chiar si pe moment esti tentat sa refuzi, dar gandeste-te mai bine inainte. Profita de orice prilej de socializare, pentru ca fiecare om cu care intri in contact are ceva sa-ti transmita. Parerile venite de le ceilalti sunt complet diferite de ale tale, deci poti afla o multime de lucruri noi, potrivite din cu totul alta perspectiva decat privesti tu. Chiar ai nevoie de aceasta iesire din cotidian, departe de stresul de la serviciu sau nemultumirile de acasa, de parca intr-un alt mediu iti incarci cel mai bine bateriile!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

E vremea sa te opresti un pic din iuresul cotidian si sa te concentrezi asupra unui singur scop pe care sa-l duci la indeplinire. Nu te mai rupe in atatea fragmentele mici, nu incerca sa duci o mie de treburi simultan pe umerii tai, pentru ca mult mai bine ai da randament daca le-ai lua pe toate pe rand, pas cu pas, una cate una. Stai putin de unul singur si fa ordine in ganduri, planuri, idei, traseaza o strategie unica spre un scop important si tine-te apoi doar de acesta. Vei sarbatori la final bucuria de a mai fi sters o sarcina de pe lista, eliberand locul pentru alt tel!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Nu te mai compara cu nivelul altora, pentru ca fiecare are norocul sau, destinul sau, propriul sau sens de mers, deci nu poti fi si tu ca ceilalti. Fii tu insuti in situatia de fata, fara sa incerci sa imiti pe altii, sa-i urmezi pe altii pas cu pas. Mult mai bine te-ai descurca pe propria ta cale, una originala, unica, doar a ta, deci nu incerca sa fii ca restul lumii. A face parte din turma nu e chiar in beneficiul tau, pentru ca te-ai putea rupe de pluton pentru a face cativa pasi mai in fata sau a urca mai multe trepte mai sus spre succes. Profita de ocaziile bune care ti se ofera doar tie si nu accepta anonimatul doar pentru ca toti ceilalti sunt in urma ta.

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Vestile legate de viitorul profesional suna foarte serios, de aceea starea generala seamana mai degraba a deprimare si a lipsa de curaj fata de ce ar putea urma. Nu gasesti parca nici un sprijin care sa te ajute sa revii la normal. Exista chiar si riscul de a suferi o mare dezamagire legata de un colaborator cu care ai avut relatii bune inainte, auzi despre o schimbare majora la serviciu sau un esec de proportii in plan profesional, deci ai grija in ce te bagi!

HOROSCOP 28 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Primesti o veste cu tenta oficiala pe care te poti baza in proiectele tale profesionale de viitor. E ca si cum ai primi o certificare, o garantie scrisa sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale in cariera. stii mai bine spre ce te indrepti, esti mult mai sigur pe scopul tau de acum inainte iar oamenii pe care ii intalnesti in drumul tau spre succes te sustin si iti sunt de folos in atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva util de invatat din contactul cu persoanele cu functii cheie la usa carora trebuie sa bati acum.