LOTO: Câştigătoarea de 84 de ani şi-a ridicat premiul

Biletul norocos a fost jucat la agenţia 18-10 din Târgu-Jiu, de Liliana, o pensionară în vârstă de 84 de ani, care locuieşte singură într-un apartament din oraş. Cu ajutorul casierei, aceasta a completat biletul cu o variantă simplă la Loto 6/49, preţul acestuia fiind de 4,90 lei, reuşind astfel să câştige premiul cel mare în valoare de 300.000 de euro.

Duminică a mers la agenţie în speranţa că va câştiga câteva sute de lei pentru a-şi ajuta strănepoata plecată la muncă în Anglia, care lucrează ca asistent medical.

Bătrâna a lucrat 30 de ani ca muncitor la Uzina Electroputere Craiova şi primeşte o pensie de 900 de lei

Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat duminica trecuta, in data de 8.04.2018 si a fost in valoare de 6.613.179,07 lei.

