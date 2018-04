POVESTE ADEVĂRATĂ. "Făceam sex ca să-mi satisfac partenerul şi mă masturbam ca să simt şi eu plăcerea..."

Cand am inceput sa fac sex, ma simteam coplesita de ideea ca trebuie sa-mi satisfac partenerul si, in acelasi timp, sa simt si eu placere. N-am putut avea niciodata orgasm, si ma prefaceam de fiecare data ca sunt in extaz. N-am avut niciodata curajul sa spun ce-mi place, ce am nevoie. Faceam sex ca sa-mi satisfac partenerul si ma masturbam ca sa simt si eu placerea.

In facultate m-am hotarat sa explorez ce vreau cu adevarat in materie de sex. Si asa am ajuns in dungeon. Mi-a fost teama sa-i spun iubitului meu. Ma gandeam ca ma va respinge daca imi va afla secretul. Si, ce sa vezi, avea si el un secret. Ma insela de multa vreme cu fosta iubita si chiar avea niste obiceiuri sexuale mult mai kinky decat ale mele.

Revenind la experienta din dungeon, mi-am dat seama ca multa lume are probleme cu teama de a vorbi in pat. Am fost socata sa descopar cat de multa lume vrea sa se elibereze fara frica de a fi judecati de altcineva. Este inspaimantator sa fii vulnerabil.

Rezumand, acestea sunt lucrurile pe care eu le-am invatat despre sex, din experienta mea in dungeon.

Secretul tau nu e asa de greu pe cat iti inchipui

Am intalnit multi barbati care aveau fetisul picioarelor, dar le era teama sa le marturiseasca asta partenerelor lor de viata. Sunt convinsa ca, daca acestea ar fi aflat, n-ar fi fost nici pe departe deranjate de aceasta fantezie si le-ar fi indeplinit dorintele fara sa clipeasca.

