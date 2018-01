Viorica Dăncilă, în presa internaţională: Este al treilea prim-ministru al României într-un an

“România va avea pentru prima dată o femeie premier, pe Viorica Dăncilă. Dăncilă a fost numită după demisia bruscă a lui Mihai Tudose. Dăncilă, membru al Parlamentului European, este văzută ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, notează BBC. Bbc.com menţionează că Viorica Dăncilă este al treilea premier al României din ultimele şapte luni.



Agenţia Reuters notează, de asemenea, că Dăncilă este prima femeie premier şi al treilea prim-ministru al Românei din ultimul an. Reuters precizează că după această numire, ar putea apărea controverse, românii întrebându-se dacă va împiedica sau facilita eforturile de eliminare a corupţiei la nivel înalt. “Preşedintele Klaus Iohannis a desemnat-o ca premier, miercuri, pe europarlamentarul Viorica Dăncilă, al treilea prim-ministru al ţării din ultimul an şi prima femeie premier. Desemnarea sa va fi în mare parte judecată acasă şi de către investitori sub următorul aspect: vor fi împiedicate sau facilitate eforturile ţării de a elimina corupţia la nivel înalt?”, scrie Reuters.



Şi AFP semnalează desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier. “Preşedintele român de centru-dreapta Klaus Iohannis a numit-o, miercuri, pe eurodeputata social-democrată Viorica Dăncilă în funcţia de prim-ministru, în locul lui Mihai Tudose, care a fost forţat să demisioneze, luni, de către majoritatea sa de stânga”, notează agenţia franceză.

“Viorica Dăncilă va deveni primul prim-ministru femeie al României”, scrie Deutsche Welle, adăugând că Dăncilă este aliata lui Dragnea şi că anul trecut europarlamentarul a susţinut cu vehemenţă modificarea legilor justiţiei, inclusiv reformele despre care criticii spun că ar duce la îngreunarea judecării corupţiei la nivel înalt.

Agenţia spaniolă EFE notează că Dăncilă a devenit, la 54 de ani, prima femeie care ocupă funcţia de prim-ministru al României.



Şi Xinhua scrie despre desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier, “prima femeie prim-ministru din istoria ţării est-europene”.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri seară, că a decis să mai dea PSD o şansă şi să o desemneze premier pe Viorica Dăncilă. El a mai spus că PSD va trebuie să demonstreze şi că va face ceea ce a promis.