Descopera alfabetul amoros! Cum sa folosesti literele cand faci dragoste

Dupa cativa ani de relatie, sexul poate deveni plictisitor, asta in cazul in care nu lipseste cu desavarsire. Intra cu tavalugul in patul fiecaruia stresul de la birou, criza economica mondiala, plafonarea profesionala si personala, monotonia si lista poate continua. Iar toate acestea pot conduce negresit la o ruptura chiar definitiva a cuplului. Pentru a condimenta putin viata amoroasa, n-ar fi rau sa incepeti sa studiati „abecedarul sexual".