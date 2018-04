Adrian Mutu, atacat violent după ce a fost numit antrenor la FC Voluntari. "Ştiind caracterul pe care-l are..."

Danuț Lupu l-a criticat pe Adrian Mutu după ce acesta a fost numit antrenor la FC Voluntari.

"Nu vreau acum să fiu provocat pentru nu e treaba mea. E dorinţa lui. El a vrut să fie antrenor. Dar a vrea e una și a putea e altceva. Calităţi are, dar nu ştiu dacă are şi răbdare. Trebuie să ai o foarte mare răbdare ca să reuşeşti în meseria asta. Una e să te dorească cineva şi alta e să te autopropui. Sunt două lucruri diferite. Știind caracterul pe care-l are, îi va fi foarte greu lui Mutu să lucreze cu jucătorii. Uitaţi-vă şi la Gică Hagi. Lui Gică i-au trebuit atâţia ani şi era şi la academia lui, unde nu se putea da afară singur. Mutu nu are academia lui", a declarat Dănuț Lupu.