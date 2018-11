Apă lapte praf. Care este mai bună apă pentru prepararea laptelui praf: plată, de la chiuvetă sau din fântână?

Societatea Stomatologica Americana recomanda sa nu folosim apa cu un nivel ridicat de fluoruri la prepararea laptelui praf sau a celui concentrat.

In cantitati prea mari, fluorura poate fi periculoasa pentru micutul tau. Ea poate duce la aparitia fluorozei dentare – o afectiune caracterizata prin prezenta de linii albe sau pete galbui pe suprafata smaltului. Boala se instaleaza chiar si atunci cand dintisorii abia se formeaza in interiorul gingiilor. Daca stai la bloc, deci depinzi de sistemul centralizat de furnizare a apei, verifica la compania furnizoare daca apa este potrivita pentru bebelus. In cazul in care apa respectiva are fluoruri (cel putin 0,7 mg/l), ia in considerare folosirea unei surse alternative de apa.

Apa imbuteliata

Apa imbuteliata cu un continut scazut de fluoruri este etichetata ca fiind „pura, deionizata, demineralizata, distilata sau preparata". Cele mai multe magazine vand acest gen de apa. De asemenea, poti gasi apa etichetata special pentru a fi folosita la prepararea laptelui praf. In acelasi timp, exista sisteme de purificare a apei care inlatura fluorurile, asa ca poti folosi fara probleme apa de la robinet daca iti instalezi un astfel de sistem.

