Ce înseamnă când visezi flori. CRINII ATRAG RĂUL!

Crinii atrag RAUL! Vezi ce te asteapta!

Trandafirii - vedetele visului tau erau trandafirii? Indiferent daca ii primeai sau ii ofereai, acestia transmit un mesaj dual atunci cand iti apar in vis. Pe de-o parte, te poti bucura deoarece ei sunt un semn al unei noi iubiri; pe de alta parte, mare grija la ghimpii acestei plante, caci ei reprezinta faptul ca ar trebui sa astepti sa cunosti foarte bine persoana pe care o vei intalni, inainte de a-i acorda increderea ta! Spinii trandafirului te avertizeaza ca ai putea suferi o dezamagire, daca te implici prea mult, de la inceput!

Nuferii - daca ai visat nuferi si esti implicat intr-o relatie care merge ca pe roate, atunci nu ai niciun motiv de tristete! Conform mitologiei grecesti, acestia erau asociata cu ideea de fertilitate, ceea ce inseamna ca este foarte posibil ca ei sa prevesteasca o sarcina! Acesta este un motiv de bucurie pentru un cuplu sudat, nu-i asa?

Violetele - violetele reprezinta dintotdeauna o dragoste longeviva. Aceasta semnificatie nu si-o pierd nici macar atunci cand ele apar in vis. Asadar, daca ai visat violete, se poate ca ele sa aduca in familia ta un mare prilej de bucurie, cum ar fi oficializarea unei relatii. Pregateste-te de o nunta ca in povesti!

Crinii - poate ca stii deja, dar crinii sunt folositi cel mai adesea pentru realizarea aranjamentelor funerare. Aceasta modalitate de a fi utilizati nu este deloc intamplatoare, deoarece crinii reprezinta regretul si simbolizeaza sentimentul de dor. Ei bine, atunci cand vorbim despre ce inseamna sa visezi flori, e esential sa mentionam ca ei nu atrag decat semne rele! Crinii in vis te anunta ca intre tine si partenerul de cuplu va interveni o ruptura ce poate duce la despartire!

Liliacul - spre deosebire de alte tipuri de flori, nu ai niciun motiv sa iti faci griji daca visezi liliac. Asociat cu ideea de prosperitate si de succes, aparitia florii de liliac in visele tale inseamna ca te asteapta o mare reusita pe plan profesional. Ai toate sansele sa fii promovat sau sa iti incepi propriul business!

Garoafele - fiind recunoscute drept unele dintre cele mai accesibile flori, garoafele nu prevad nici ele vesti bune daca apar in vis. Din contra, garoafele pe care le-ai primit sau le-ai ofeit in vis trag un semnal de alarma referitor la faptul ca ar trebui sa fii mai atent la persoanele din jurul tau.

Stii ce inseamna cand visezi flori, in functie de modul in care acestea apar? De exemplu, un buchet de flori in vis aduce in viata reala o multime de beneficii. Pentru tine si pentru cei dragi se anunta o perioada foarte frumoasa!

In acelasi timp, daca ai visat flori in cutii, ai inca un motiv sa te bucuri. Interpretarea acestui tip de vis este una pozitiva: este momentul sa iti pui in aplicare planurile si dorintele pe care pana acum nu ai avut curajul sa le implementezi, caci ele iti vor aduce rezultatele asteptate!