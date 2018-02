Ce să fac? Dacă o las, mă omor, dacă nu o las, mă omoară soţul ei

M-am intalnit cu Mirela cand eram in clasa a X-a. Aveam 16 ani, iar ea – cu 10 ani mai mult. Abia se maritase! Mirela e o femeie foarte frumoasa. Bruneta, vulcanica, moderna si cocheta. Ii place sa arunce priviri seducatoare in stanga si in dreapta. Ne-am intalnit cand ma duceam la liceu. Pentru ca ma grabeam, am dat peste ea si i-am rasturnat sacosele. A fost ca in filme, privirile se intalnesc si simti fiori pe sira spinarii. Fara sa spuna vreun cuvant, am vazut licarul din ochii ei. Parca eram curentat. Am condus-o pana acasa si am facut schimb de numere de telefon. Nici nu mai stiu cum am ajuns la scoala si ce ore am avut. Am plutit. Nu vedeam decat fata ei frumoasa, ochii stralucitori si zambetul seducator. Cred ca asta e ceea ce se numeste dragoste la prima vedere.



Apoi a inceput sa ma sune, sa ne vedem pe furis, cand sotul ei, agent de paza, era plecat la serviciu. “Poti sa vii la mine fara frica. Eu las usa deschisa si intri pur si simplu. Nu suni, nu bati! Ca sa nu te vada vecinii”, mi-a spus. Desi mi-a zis ca e maritata, nu m-a deranjat. Parintilor le spuneam ca ma duc sa invat la un prieten. Cum nu le facusem niciodata probleme, m-au crezut fara sa puna prea multe intrebari.



Cand am intrat prima data in casa ei am avut atat de multe emotii, ca imi simteam inima cum vrea sa iasa din piept. Cand am vazut-o am ramas fara aer. Era imbracata in ceva vaporos, ca-n filmele erotice la care ma uitam pe furis cand adormeau ai mei. “Hai dupa mine sa-ti arat pe unde sa iesi in caz de pericol!”. Si m-a dus intr-o alta camera, care dadea spre spatele cladirii. Noroc ca statea la parter, ca ma si imaginam in pielea goala agatat de balcoane si cu zeci de camere de filmat indreptate spre mine. As fi fost un subiect bun de Stirile de la ora 5.

