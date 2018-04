Fostul primar al sectorului 6 Cristian Poteraş a ieşit din spatele gratiilor pentru a petrece Paştele VIDEO

Pentru a nu atrage atenţia curioşilor, Poteraş n-a coborât din maşină în faţa secţiei 20, ci a ales un drum mai puţin circulat care trece prin faţa ghenelor de gunoi ale blocului de lângă piaţa Crângaşi.



Reporter:Salut! Ce faci, omule?

Poteraş: Bine!

Reporter:Ce-i cu tine?

Poteraş: Am venit să iau o viză

Reporter: N-ai scăpat?

Poteraş: Nu. Am fost în permisie.

Fostul primar al sectorului 6 a mai zăbovit un minut în faţa secţiei de Poliţie unde a stat de vorbă cu un bărbat, apoi a intrat în clădire.



În 2015, Poteraş a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Terenurille pentru care el face puşcărie au ajuns la rudele lui şi la partenerii de afaceri ai familiei. Dacă la retrocedarea ilegală a celor 5 hectare, fostul primar s-a folosit de analfabeţi, muribunzi, interlopi şi puşcăriaşi, cei care stăpânesc acum pământul sunt neamurile lui Poteraş şi oamenii "de casă" abonaţi la contractele pe bani publici. În urmă cu un an, o echipă România TV a descoperit în comuna Domneşti de lângă Capitală rădăcinile megaafacerii care a făcut obiectul unei investigaţii Rise Project, dar care încă îi lasă încă indiferenţi pe procurorii DNA.



Marea afacere care avea să-l ducă pe Poteraş după gratii a început cu o înșelăciune între vecini la ţară, la Domneşti. Relu Cucuvea, un bărbat care moştenise un teren de la bunica lui a fost fraierit de Aurel Bencu, un consătean proaspăt ieşit din puşcărie. Vecinii îşi amintesc povestea.



În 2006, cu o procură de la Relu Cucuvea şi cu alta de la o vecină de 83 de ani, muribundă, Bencu revendică 5 hectare la Primăria sectorului 6. Ca prin minune, cererea se aprobă şi terenul ajunge pe mâna unui infractor judecat pentru restituiri ilegale de TVA.



/storage/arhivacalda/2017/03/09/1700betabc13 MEGAAFACEREA POTERAS CAMERA ASCUNSA 17p.movplay

AMBIANŢĂ- Discuţie Reporter. Localnică, SEMN CAMERĂ ASCUNSĂ, SE BLUREAZĂ, SE TITREAZĂ

TC 00.43

- Aurel! Şmecheraşul ăsta a dat faliment, a pierdut la barbut tot! Ştiţi cât de bogat a fost ăsta?! A pierdut! A avut fabrică de conserve, măcelărie... Tot a pierdut! Inclusiv jumătate din terenul bătrânilor! TC 01.01



Bencu tocase, însă, doar comisionul afacerii. Banii adevărați au ajuns la apropiații lui Poteraș, cărora li s-au vândut terenurile controversate, la un preț derizoriu, de doar 5 euro metrul pătrat.Pe unul dintre pământuri a răsărit un bloc imens, de 14 etaje.

ILUSTRATII

| [01:13]

/storage/arhivacalda/2017/03/09/1700betabc13 MEGAAFACEREA POTERAS CAMERA ASCUNSA 17p.movplay

AMBIANŢĂ- Discuţie telefonică între Aurel Bencu şi fratele lui, SEMN CAMERĂ ASCUNSĂ, SE BLUREAZĂ, SE TITREAZĂ

TC 01.17

- Ce faci, băi, patroane? Uite, băi, era cineva de la România TV, vrea să vorbească cu tine de Poteraş, de ăia, să le spui cum a fost! (n.r. către noi) Nu se poate! Nu vrea! Ai văzut, am vorbit! Nu spune nicio vorbă!

- Măcar a dat lovitura?

- Ei, a dat pe dracu! Ce dracu lovitură să dea? Dar Poteraş era cu Udrea mână-n mână! Le-a mers! Au făcut ce-au vrut! TC 01.45



Bencu a vândut pământul la preţul deriuzoriu de 5 euro/ metrul pătrat. Trei hectare lui Lucian Viorel Grecu, şeful subcomisiei de fond funciar care propusese retrocedarea şi văr al Adrianei Poteraş, soţia primarului de atunci, iar celelalte două lui Ilie Potecaru, om de afaceri apropiat primarului. Pe terenul ajuns la Grecu, situat pe bulevardul Timişoara, a răsărit un bloc imens, de 14 etaje. Localnicii spun că ar fi al lui Poteraş.



/storage/arhivacalda/2017/03/09/1700betabc13 MEGAAFACEREA POTERAS CAMERA ASCUNSA 17p.movplay

AMBIANŢĂ- Discuţie Reporter. Angajaţi ADP, SEMN CAMERĂ ASCUNSĂ, SE BLUREAZĂ, SE TITREAZĂ

TC 02.10

- Care e blocul lui Poteraş?

- Ăla e! Vreţi să i-l cumpăraţi? (n.r. râde) Domnule, să furi atâta?! Nişte nenorociţi! O lăcomie mai mare ca-n România... Nu-i vedeţi cum se spânzură? Credeţi că banul nemuncit aduce ceva? TC 02.24