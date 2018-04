Horoscop zilnic MARŢI 3 APRILIE 2018. Ce zodie este săpată de duşmani, ATENŢIE!

Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci cand Mercur iese din miscarea retrograda in care este pana pe 14 aprilie, Chiron intra in Berbec si isi incepe o noua calatorie in jurul zodiacului iar Saturn isi incepe miscarea retrograda. Vointa ne va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te lasi dus de valul schimbarii si sa i te comiti.

Finalul lunii aprilie ne aduce o binemeritata usurare si eliberare. Luna plina din 30 aprilie in Scorpion este una din cele mai bune luni pline din tot anul 2018. Puterea si determinarea ne vor fi recompensate, asa ca trebuie sa ramanem pe pozitii!

Ce iti rezerva astrele in a doua zi din Saptamana Mare ortodoxa, in functie de zodie? Iata!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti in dispozitia de a incerca sa aduci ceva mai multa fericire partenerului tau si poate chiar sa ii propui ideea de casatorie intr-o maniera neconventionala, in caz ca nu sunteti deja casatoriti. S-ar putea sa nu fii foarte satisfacut de prieteni si de rude acum dar asteapta-te sa intalnesti oameni noi curand si astfel sa mai schimbi energia. Cand vei reveni la cei vechi, le vei revedea calitatile pentru care ii iubesti.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi esti predispus sa visezi cu ochii deschisi si sa ai tot felul de fantezii. Daca pierzi prea mult contactul cu realitatea si faci erori de judecata clara si limpede, poti avea probleme in viata curenta. Pana la urma lucrurile ies bine, gratie tenacitatii si determinarii tale. In ciuda lipsei initiale de concentrare, vei fi in stare sa clarifici lucrurile de facut iar totul va iesi in favoarea ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei fi in dispozitia de a-ti asculta inima si dorintele ei si de a le si pune in practica, cel putin pe cat mai multe dintre ele. vei dori sa petreci mai mult timp cu familia si cu copiii tai. Ai nevoie sa transformi dorintele in actiuni, programandu-ti si organizandu-ti mai bine programul.

