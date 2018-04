Motivul ŞOCANT pentru care Legia Varşovia a renunţat la GICĂ HAGI

Presa din Polonia scrie ca Gica Hagi n-ar mai putea ajunge la Legia Varsovia din cauza unei "nepotriviri de caracter" cu presedintele clubului, Dariusz Mioduski. Acesta obisnuieste sa fie foarte activ in viata echipei si nu ar vrea un antrenor care doreste sa faca absolut tot, precum Gica Hagi.

"Hagi este faimos pentru caracterul sau exploziv, iar asta nu-l multumeste pe presedintele Dariusz Mioduski", au scris jurnalistii polonezi.

Gică Hagi, despre marea problemă a României. "Oamenii de sus ne privesc ca pe nişte gâze. Îşi împart România cum doresc!"

Gica Hagi a spus de mai multe ori in ultima perioada ca isi doreste sa plece in vara de la Viitorul si ca asteapta oferte din strainatate. Intrebat daca vrea sa ajunga la Legia, Hagi a mentionat ca nu exclude aceasta varianta. Presa poloneza a scris saptamana trecuta ca Legia Varsovia il are pe lista si pe Edi Iordanescu.