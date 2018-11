Ponta: Sper ca în locul lui Negrescu să fie pus cineva care să ştie să spună "Hello!"

"Eu am întrebat mai demult - tocmai că-i cunosc cam pe toţi care sunt acolo acum - ce mai caută Victor Negrescu într-un guvern de politruci şi indivizi care pentru funcţia lor uită şi lasă deoparte tot. Victor Negrescu, aşa cum l-am cunoscut, are şi convingeri ideologice social-democrate serioase, are relaţii bune la Bruxelles şi nu era din gaşca lor, aşa încât faptul că l-au eliminat nu mă miră. Nu mă miră nici faptul că atunci când domnul Dragnea este ocupat cu dosare, cu execuţii în partid, la guvern e haos - miniştrii îşi dau în cap unul altuia, vor să ia mai multă putere fără să ştie ce să facă cu ea", a afirmat liderul Pro România, luni, într-o conferinţă de presă.



Ponta susţine că România nu are nimic pregătit pentru momentul 1 ianuarie 2019, preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, de la partea logistică până la proiecte şi programe pe care ţara noastră să le promoveze în următoarele şase luni.Victor Ponta a menţionat că bătăliile interne nu au nicio legătură cu interesul Guvernului şi României, ci "arată şi o disoluţie".



"Mesajul e foarte clar: nu suntem în stare, România, să ne organizam şi nici nu prea ne interesează, ne interesează bătălia internă, iar asta înseamnă că cele şase luni o să fim practic nişte funcţionari care să ducem nişte hârtii de la unii la alţii. E păcat. (...) România n-are niciun punct pe agenda europeană în următoarele şase luni. (...) Actualul guvern ne duce cu capul în zid, mai ales în ceea ce priveşte situaţia economică", a mai spus el.



Presa centrală a relatat sâmbătă că ministrul delegat pentru Afaceri europene, Victor Negrescu, şi-ar fi depus demisia din funcţie.



Atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi îndeplinite şi asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, conform unei dispoziţii a premierului.