Povestea dramatică a unui bărbat în vârstă de numai 35 de ani. A rămas mutilat pe viaţă, după ce a suferit un accident de muncă

Daniel era angajat de numai o lună la o firmă de sisteme de siguranță pentru mașini din Brașov. Era în perioada de școlarizare și timp de trei luni ar fi trebuit să fie învățat și îndrumat în toată activitatea pe care urma să o desfășoare.

Nu s-a întâmplat asta și a fost trimis să spele un utilaj în timp ce se afla în funcțiune. Într-o fracțiune de secundă, utilajul i-a smuls brațul drept. De atunci viața lui a devenit un chin.

"Am fost constient tot timpul. A venit doctorul si am intrebat daca se poate pune mana inapoi si a zis ca nu ca a fost zdrobnita smulsa si a ars in soda caustica", povesteşte bărbatul, potrivit România TV.

În urma accidentului polițiștii au deschis un dosar penal, cazul fiind anchetat și de ITM. Reprezentanții firmei nu vor să facă însă declarații despre incident.

Daniel este acum incapabil să muncească și tot ce își dorește este o proteză care costă peste 20.000 de euro, bani pe care nu îi are. A depus deja o cerere de pensionare, însă dacă i se va accepta nu va lua mai mult de 500 de lei pe lună.