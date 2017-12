Simona Gherghe, mărturisire INCREDIBILĂ despre fiica ei. "Trei luni de zile S-A CHINUIT!"

Simona Gherghea făcut mai multe dezvăluiri la o emisiune tv.

Simona Gherghe a făcut marele anunţ. Vedeta aşteaptă să vină din nou barza

"Parcă ieri am născut-o şi nu dormeam noaptea. Mă simţeam aşa neputincioasă pentru că trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am trecut cu bine peste toate, nu sunt genul acela de mămică care să nu ştie ce să facă. Slavă Domnului nu au fost probleme cu Ana şi sper să nu fie. Micuţa mea mi-a schimbat viaţa total. Fetiţa mea este cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla", a povestit Simona Gherghe, care a devenit mamă în primăvara acestui an.

Simona Gherghe primeşte o nouă LOVITURĂ TERIBILĂ. Este din nou SCANDAL

"Se joacă toată ziua, este foarte energică, este genul de copil care nu se joacă singură. Trebuie să vorbim cu ea, să îi cântăm şi asta facem zi de zi. Este foarte solicitant", a mai spus Simona Gherghe.