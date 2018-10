Tăriceanu pleacă în Coreea de Sud în perioada în care PNL pregăteşte moţiunea de cenzură

O delegaţie condusă de preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se va afla în vizită oficială la Seul, în perioada 12 - 17 noiembrie, la invitaţia preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Coreea, Moon Hee-sang. Deplasarea a fost aprobată în şedinţa Biroului permanent de luni, scrie Agerpres.

Din delegaţie fac parte Nicolae Avram (PSD), preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Coreea, Gheorghe Marin (PSD), membru în acest grup, Daniel-Cătălin Zamfir, liderul grupului ALDE, Ioan Cristina (PNL), Fejer Laszlo-Odon, viceliderul grupului UDMR, George-Nicolae Marussi (USR).

Vizita are loc în perioada în care PNL intenţionează să depună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Conducerea partidului a decis ca peste două săptămâni toţi liberalii să fie prezenţi la Parlament şi să anuleze deplasările externe.

Potrivit Memorandumului intern, vizita are loc sub auspiciile sărbătoririi a zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic şi are ca obiectiv dezvoltarea cooperării parlamentare. În acest sens, preşedintele Senatului va fi însoţit de reprezentanţi ai tuturor grupurilor politice din această Cameră.

Totodată, vizita îşi propune să contribuie la impulsionarea relaţiilor economice româno-coreene şi include o importantă delegaţie de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor consilii judeţene care dispun de parcuri industriale, cu scopul atragerii de investiţii, inclusiv în contextul relocării firmelor coreene post Brexit.

Partea coreeană va suporta cheltuielile de cazare pentru opt membri ai delegaţiei oficiale române, iar membrii delegaţiei oamenilor de afaceri şi reprezentanţii consiliilor judeţene vor suporta personal costurile aferente deplasării, conform sursei citate.

Vizita este prevăzută în Programul acţiunilor de relaţii externe ale Senatului pentru anul 2018, se mai arată în memorandum.