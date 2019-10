Articol publicat in: Extern

Forţele regimului sirian, la frontiera cu Turcia. Forţele regimului s-au desfăşurat la periferia Tal Tamr

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fluturând steaguri siriene, înconjurate de locuitori veniţi să le salute sosirea, forţele regimului s-au desfăşurat la periferia localităţii Tal Tamr, la sud de oraşul de frontieră Ras al-Ain, unde au loc lupte, potrivit AFP. Agenţia oficială siriană Sana a confirmat sosirea "unităţilor armatei arabe siriene" la Tal Tamr, aşezare situată la circa 30 km de Ras al-Ain.



Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), unele unităţi ale armatei au ajuns chiar până la aproape şase kilometri de graniţă, informează Agerpres.



Din 9 octombrie, Turcia şi aliaţi sirieni au lansat o ofensivă în nordul Siriei, pentru a îndepărta de la frontieră miliţia kurdă YPG (Unităţile de Apărare a Poporului), calificată organizaţie "teroristă" de către Ankara.



În faţa înaintării forţelor turce, kurzii au anunţat duminică ajungerea la un acord cu Damascul pentru desfăşurarea armatei siriene în apropierea frontierei "în sprijinul Forţelor Democrate Siriene (FDS)", principala alianţă a luptătorilor kurzi şi arabi, dominată de YPG, potrivit Agerpres.



Conform cotidianului Al-Watan, apropiat puterii, acordul prevede "intrarea armatei siriene în oraşele Minbej şi Ain al-Arab (numele arab al localităţii Kobane), situate în nordul Siriei şi care ar putea fi vizate de ofensiva turcă.



Mult timp marginalizaţi şi discriminaţi de autorităţile centrale de la Damasc, kurzii au instaurat o autonomie de facto în vastele regiuni din nordul şi nord-estul ţării, după declanşarea conflictului în 2011, aminteşte AFP.



Damascul refuză această autonomie şi, în trecut, regimul i-a numit chiar "trădători" pe combatanţii minorităţii, pentru alianţa lor cu Washingtonul în cadrul luptei antijihadiste, potrivit Agerpres.



Temându-se de o ofensivă turcă, kurzii au început încă de anul trecut negocieri cu Damascul asupra viitorului regiunilor lor, dar acestea au rămas fără rezultat.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay