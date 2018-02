De ce copilul tau musca si ce ai de facut

De ce musca copiii mici?



1. Experimenteaza



Copiii isi musca jucariile, hainele, suzetele, degetele si chiar sanul mamei. De ce? Pentru ca experimenteaza! Nu este nimic rau sau gresit in aceasta etapa de experimentare. Copiii fac acest lucru ca sa invete. De aceea este indicat ca un parinte sa reactioneze "AU, te rog sa nu ma mai musti!" si nu sa-l invinovateasca, sa-i tina o predica sau sa-l pe depseasca pe cel mic.



2. Sunt speriati/frustrati



Bebelusii nu vor sa raneasca pe nimeni. Cu toate acestea, chiar daca stiu ca doare, ei continua sa muste. Fac acest lucru in momentele in care sunt tensionati. Nu stiu cum sa-si elibereze frica, furia, frustrarea si musca. Sunt copiii care nu reactioneaza la stres prin plans sau crize de isterie, ci muscand.



3. Din dragoste



Cateodata, in joaca, copiii musca pentru a-si arata dragostea. Pentru el bucuria este atat de mare, dar nu stie sa gestioneze aceasta emotie puternica. In astfel de moment, ii poti spune "Nu te pot lasa sa ma musti! Spune-mi, ce se intampla?". Tine copilul langa tine, astfel incat sa simta caldura si iubirea. Frica il poate speria si frustra. Atentia ta il va ajuta pe copil sa se concentreze pe sentimentele pe care le are si pe care trebuie sa le exprime. Iubirea ta va fi ca un balsam care va ajunge la inima si va ramane acolo.



