6 trucuri sa-ti condimentezi viata din dormitor

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O viata sexuala sanatoasa impreuna cu jumatatea ta este la fel de importanta precum conexiunile mentale si spirituale. Poate ajuta cu adevarat ca relatia voastra sa continue sa se dezvolte, imbunatatindu-se toate aspectele vietii tale si ducand casnicia la un nou nivel. Poate ca pentru o mama ocupata, sexul ar putea fi ultimul lucru la care s-ar putea gandi, insa este extrem de important ca in dormitor lucrurile sa functioneze cum trebuie. Si daca te-ai plictisit sa repeti aceleasi actiuni la nesfarsit, iata 6 trucuri sa-ti condimentezi viata din dormitor. 1. Incorporati mancarea



Daca jocul cu alimentele este ceva nou pentru voi, atunci incorporarea mancarii in partidele de sex este solutia perfecta pentru a creste nivelul pasiunii din dormitor. Acest lucru te va obliga sa iesi din zona de confort pentru a patrunde in zona excitanta a anticiparii. Gandeste-te doar: zahar, miere, ciocolata, frisca, sampanie si lista poate continua in functie de imaginatia si deschiderea fiecaruia. 2. Incercati pozitii noi



Daca faceti amor in aceleasi 1-2 pozitii s-ar putea ca in viata voastra sexuala sa se instaureze rutina si plictiseala. Incercati sa schimbati ceva. Experimentati noi pozitii pentru a gasi ceva inedit si excitant.



