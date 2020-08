VOUCHERE DE VACANŢĂ 2020 anulate, procese în instanţă. Unde şi până când se pot folosi TICHETE DE VACANŢĂ 2020

VOUCHERE DE VACANŢĂ 2020, tăiate în pandemie. Angajaţii Primăriei Oradea au aflat că nu vor primi pe anul acesta vouchere de vacanţă, spre deosebire de colegii lor din primăriile de comune şi de la Consiliul Judeţean, instituţii care, culmea, s-au plâns în plină pandemie că nu le ajung bugetele decât până în luna august, dar care totuşi şi-au răsplătit angajaţii, pentru ca aceştia să poată pleca în concedii fără să scoată bani din propriile buzunare.

Nu ste singurul caz. Sute de angajati ai unui spital isi cer voucherele de vancanta in instanta. Ei au apelat la justitie dupa ce li s-a refuzat acordarea acestor drepturi.



Numarul demersurilor in instanta prin care salariatii celui mai mare spital din Salaj isi cer voucherele de vacanta pe ultimii doi ani este in crestere.



Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta Zalau vor da unitatea medicala in judecata, incurajati de succesul demersului din justitie al unui grup de colegi, potrivit adevarul.ro.



Salariatii au apelat la instanta dupa ce li s-a refuzat acordarea voucherelor de vacanta aferente anilor 2018 si 2019, in conditiile in care legislatia in vigoare prevede ca fiecare lucrator, indiferent de postul pe care il ocupa, acea dreptul la vouchere in valoare de 1.450 de lei pentru fiecare an.



35 dintre angajati au obtinut deja o sentinta definitiva, prin care Spitalul Judetean este obligat sa achite fiecaruia 2.900 de lei reprezentand contravaloarea tichetelor pe cei doi ani.

Pe rolul instantelor de judecata sunt si alte procese deschise, inclusiv prin intermediul Sindicatului Sanitas. Pe de alta parte, conducerea SJU Zalau a mentionat ca in 2018 nu a putut plati voucherele intrucat sumele nu au fost cuprinse in buget.



"In bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018, nu au fost cuprinse sumele necesare acordarii voucherelor de vacanta. Cu toate ca, in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019 au fost prevazute sumele necesare acordarii voucherelor de vacanta, iar numarul maxim de servicii medicale care s-au putut contracta cu CAS Salaj au fost decontate integral, SJU Zalau a realizat servicii medicale pentru valoarea contractata, acest fapt ducand la imposibilitatea acordarii acelor vouchere", arata sursa citata.

Un sfert dintre români şi-au anulat planurile de vacanţă în această vară

Peste trei sferturi dintre români (77%) au fost, deja, într-o vacanţă, sau urmează să plece, în acest an, iar aproape un sfert (23%) au ales să-şi anuleze planurile din vara aceasta, arată rezultatele unui studiu realizat de o platformă online de rezervări hoteliere, scrie Agerpres.

În acest context, 49% dintre cei chestionaţi au menţionat că, la momentul actual, România reprezintă alegerea practică şi sigură atunci când vine vorba despre alegerea destinaţiei de vacanţă. Conform răspunsurilor la chestionarul Travelminit.ro, turismul intern a fost opţiunea aleasă de 88% dintre respondenţi, în timp ce aproape jumătate dintre români au în vedere locuri uşor accesibile cu maşina. De asemenea, vacanţele la munte, în special în zona Transilvaniei, se află în topul preferinţelor, cu 46% dintre opţiuni, urmate de cele de pe litoralul românesc, cu 32 de procente.

În privinţa bugetului alocat, studiul de specialitate arată că aproape jumătate dintre cei chestionaţi sunt dispuşi să cheltuie între 100 şi 200 lei pe noaptea de cazare, iar 28% dintre repondenţi între 200 şi 300 lei/noapte. Într-o pondere de 64%, românii se tem de contaminarea cu COVID-19 sau de introducerea unei măsuri de carantinare obligatorie. Chestionarul arată că, în proporţie de 43% şi 34%, românii consideră pensiunile şi hotelurile cu standarde mari ca fiind cele mai sigure, şi confirmă în proporţie de 78% faptul că măsurile de prevenţie sunt respectate foarte bine.

Studiul citat evidenţiază că 77% dintre persoanele intervievate au fost într-o vacanţă sau urmează să plece, în 2020, în timp ce 23% au ales să-şi anuleze planurile din vara aceasta, dar plănuiesc să le reprogrameze pentru anul viitor. Din datele Travelminit.ro reiese faptul că, în weekend-ul de Sfânta Maria (14 - 16 august) foarte multe zone turistice din ţară au raportat un grad de ocupare de peste 95%. În topul preferinţelor se află destinaţii din ţară, unde turiştii sunt dispuşi să plătească până la 200 de lei /noapte, în special staţiuni montane şi de pe litoral. Rezervările au fost făcute "last minute", fără avans plătit şi cu posibilitate de anulare. Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România care acceptă şi plata cu vouchere de vacanţă. Oferta platformei conţine 5.000 de proprietăţi din România, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeţi, cabane şi campinguri din toate regiunile ţării.

Vouchere de vacanţă 2020. Schimbări importante anunţate de autorităţi

Anul acesta autorităţile din România au luat o decizie importantă în privinţa acordării voucherelor de vacanţă, dar mai ales legat de valabilitatea acestora.

Pandemia de coronavirus a afectat destul de serios sectorul turistic din întreaga lume. Bineînţeles că şi ţara noastră nu a scăpat, sectorul turistic fiind la un moment dat pe marginea prăpastiei.

Astfel, odată cu declanşarea epidemiei cauzată COVID-19, autorităţile au decis să aplice modificări şi în privinţa voucherelor de vacanţă. Mai exact, valabilitatea tichetelor de vacanţă care au fost emise în decembrie 2019 a fost extinsă până în luna mai a anului 2021. Proiectul iniţiat de Guvern la jumătatea lunii aprilie expunea motivele prelungirii valabilitaţii voucherelor emise în luna decembrie a anului trecut.