4 pasi ca sa te pregatesti pentru orgasm

1. Pregateste-te din toate punctele de vedere



Daca esti pregatita complet, o sa scapi de orice inhibitie care te-ar retine si impiedica sa te bucuri pe deplin; epileaza-te, asigura-ti igiena intima si fa tot ce stii ca ar trebui facut ca sa nu ai retineri in ceea ce priveste zona intima sau momentul cand el se va apropia de ea.

2. Iubeste-ti propriul corp



Daca iti iubesti corpul asa cum e si esti total confortabila cu felul in care arati, cu siguranta vei simti pe deplin si placerea. Cand faci dragoste cu partenerul tau, considera ca in acelasi timp faci dragoste si cu tine insati. Asadar, iubeste-te pe deplin.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.