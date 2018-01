Bancuri tari. Cea mai mare colecţie de bancuri noi şi vechi

Doi pensionari stateau in parc pe o banca, cand vad o blonda. Unul dintre ei spune:

– Vezi blonda aia? Moare dupa mine!

Celalalt raspunde:

– Cum asa?

Primul pensionar:

– Doar nu moare inaintea mea!

***

Steve era burlac , traia acasa cu tatal lui si lucra in „bussiness”-ul familiei. Cand a aflat ca urma sa mosteneasca o avere de la tatal lui – care era bolnav si urma sa moara curand – Steva s-a gandit ca are nevoie de o sotie cu care sa se bucure de avere.Intr-o seara, la o intalnire de afaceri, a vazut o femeie frumoasa cum nu mai vazuse pana atunci. Se apropie de ea, se prezinta politicos si-i spune:

– Stiu ca arat ca un om obisnuit, dar in scurt timp tatal meu va muri si eu voi mosteni 20 de milioane de dolari. Impresionata, femeia ii cere adresa si telefonul pe care Steve i le da cu mare placere si cu mare speranta. Peste o saptamana, femeia visurilor lui Steve devine mama lui vitrega.

Concluzia: Femeile sunt mai bune in planificarea financiara decat barbatii.

***

Bula intarzie 10 minute de la scoala. Tatal sau il intreaba de ce a intarziat.

– Am ajutat o batranica sa traverseze strada…

– Ooo, bravo, fiule! Uite, pentru ca ai dat dovada de bunatate, fac si eu un gest frumos. Uite 10 lei si mergi sa iti cumperi o inghetata…

A doua zi, acelasi scenariu – Bula intarzie 10 minute si vine impreuna cu un coleg. Tatal il ia din nou la intrebari.

– Pai, tata – eu impreuna cu Gigel am ajutat o batranica sa traverseze strada…

– Foarte frumos. Uite, luati fiecare cate 10 lei sa va cumparati cate o inghetata…

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO