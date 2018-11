CĂLĂUZIRE Arhanghelul Mihail pentru LUNI 5 NOIEMBRIE 2018. Mesajul Şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos ! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Acest drum este din misiunea ta personala.

Ingerii ti-au auzit rugaciunile si te calauzesc sa mergi in directia pentru care te-ai nascut. Ai deja idei despre o cariera care ti-ar putea aduce bucurie, entuziasm, oportunitati sa ajuti alti oameni si securitate financiara, iar aceste ganduri sunt indicatori ai misiunii tale divine. Asta inseamna sa fii implicat in activitati care iti aduc fericire, tie si altora. Aceasta carte confirma faptul ca acea cariera la care visezi este misiunea ta personala. Prin urmare, Universul te va sprijini si iti va deschide usile. Mergi inainte cu incredere !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: situatia actuala iti ofera sugestii privind pasul urmator de urmat pe calea ta – urmeaza-ti adevaratele sentimente / ingerii vegheaza asupra afacerii si finantelor tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, tu cunosti detaliile misiunii mele personale divine si te rog sa ma ajuti sa fiu in acord cu obiectivele mele. Te rog sa imi calauzesti clar actiunile, incat sa-mi urmez cei mai buni pasi pentru a-mi manifesta minunata si importanta mea cariera.

Citeste aici mesajul ingerilor pazitori pentru zodia ta – saptamana 1-8 noiembrie 2018.

NOU! Horoscopul lunii noiembrie 2018 este aici.

NOU! SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se muta in RAC pentru urmatorii 2 ANI! Nodurile lunare = DESTINUL! Unde ai Nodul Nord pe harta natala si ce spune despre SOARTA TA?

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

IERTARE – A GRESI ESTE UMAN, A IERTA ESTE DIVIN

Arhanghelul Mihail iti intelege durerea emotionala trecuta si prezenta. Iertarea acordata tie insuti si altora iti va aduce libertate si serenitate.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Iertarea inseamna sa renunti la sentimente dureroase si sa le dai drumul complet. Cand te gandesti ca tu esti amintirile tale, tu devii victima amintirilor tale. Clipa in care accepti amintirea ca parte din trecut, doar ca o experienta de invatare si reusesti sa te ierti pentru ca ai avut acea experienta dar si persoana / persoanele implicate in experienta si care au avut un impact asupra ta, atunci poti merge mai departe cu viata ta reamintindu-ti cine esti cu adevarat. Nu este acelasi lucru cu a fi de acord cu comportamentul. Furia veche, frica si resentimentul sunt greutati care iti incetinesc ritmul vietii si te secatuiesc de energie vitala. Arhanghelul Mihail te va asista in procesul de iertare sustinandu-te si curatandu-ti emotiile asociate, dar atunci cand vei cere asta. Primul pas al iertarii este sa fii dispus sa ierti. Iertarea inseamna sa iti eliberezi spiritul si sa iti imbratisezi potentialul nelimitat. Marea intelepciune va veni din a-ti infrunta suferinta fara judecata neiertarii. A gresi este omeneste, a ierta este divin !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu ai de ce sa te invinovatesti, nu ai gresit cu nimic / lucrurile nu sunt ceea ce par a fi / ai mostenit un tipar de gandire pe care trebuie sa il dai la o parte / un aspect legal se rezolva / o nedreptate se indreapta / auzi vesti de la cineva dupa o lunga tacere / o datorie karmica curatata.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi reamintesti ca eu sunt iertare. Sunt dispus sa ma eliberez din trecut cu ajutorul Tau. Sunt dispus sa ii iert pe toti cei care m-au ranit vreodata si ma iert pe mine pentru ca mi-am facut rau sau am facut altora rau. Eu stiu ca evenimentele din trecut au fost acolo ca sa ma ajute sa evoluez spiritual. Iti sunt recunoscator ca ma ajuti sa vad toata intelepciunea castigata din aceste experiente. Acum dau drumul si devin liber. Ma iert. Iert. Multumesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

AJUTOR DIVIN – UN NOBIL APARE SI TE ASISTA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra deschide poarta pentru sosirea unei persoane nobile sa te asiste in vremurile tale de nevoie.

Aceasta cheie energetica sacra iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica ce anunta sosirea unui Nobil. Un Nobil denota o persoana de mare ajutor trimisa divin, un barbat sau o femeie. Persoana va aparea in viata ta exact cand vei avea nevoie mai mare si iti va oferi asistenta. Nobilul tau poate aparea in timpul unei crize ca sa te scoata din bucluc sau doar sa dea o mana de ajutor cand esti la capatul puterilor. Ai putea sa cunosti sau nu aceasta persoana. Stai linistit si asigurat ca Arhanghelul Mihail il va chema sa iti fie alaturi la momentul perfect divin. Prezenta Nobilului in viata ta poate fi foarte scurta sau de lunga durata, depinde de situatie. Acesta va aduce abilitati si resurse pe care tu nu le posezi. Unii Nobili trimiti iti pot asigura notorietate sau iti pot aduce multa prosperitate. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea drept "Salvatorul". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca darul este livrat divin. Asa sa fie si asa si este!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Consultant / coach / asistent personal / avocat / tutor / mentor / aparator / bunul samaritean / eroul / cavalerul in armura / adapost pentru copii / adoptie / inger pamantesc / profesor cu har si mesaj divin / prieten special.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, permit oamenilor noi sa ma iubeasca si s ma sustina. Accept ajutorul si sfatul altora cu recunostinta si recunosc Nobilul din ei. Primesc oamenii trimisi de Tine sa ma asiste si am incredere ca Universul ma iubeste si imi trimite oameni minunati si iubitori in viata mea. Multumesc din inima !

