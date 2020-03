Larisa Bercea, dansatoarea de la Romînii au talent, face 200 de euro în doar cinci minute

Larisa a făcut o demonstrație de-a dreptul erotică pe parcursul emisiunii, însă nu a reușit să se impună în fața publicului și să ajungă în finală. Chiar dacă nu a câștigat emisiunea, viața tinerei s-a schimbat complet după participarea la "Românii au Talent", conform Playtech.ro.

Astfel, în lunile ce au urmat, Larisa a avut nenumărate apariții televizate și a dansat în videoclipuri ale unor personalități de renume internațional, precum Snoop Dogg ("Acrobat") și Pittbull ("We can do it"), dar și ale unor români: Inna ("Diggy Down") și Vița de Vie ("Basul și cu toba mare").

Nu numai cariera sa a cunoscut o pantă ascendentă, ci și aspectul fizic. Dacă în 2012, atunci când a participat la preselecții, era o tânără zveltă, cu un corp armonios și natural, acum, Larisa Bercea a ajuns de nerecunoscut, tunându-se din cap până în picioare. În anii care au urmat, pe lângă aparițiile în videoclipuri, focoasa brunetă a fost și dansatoare în cluburile de top din București, ba chiar a dansat pe bani frumoși și în străinătate. De un an, însă, ea s-a reprofilat, iar acum a ajuns să câștige mii de euro pe lună. Cum? Prin numere de striptease.

Astfel, doritorii cu dare de mânî o pot angaja pe Larisa Bercea să le danseze la petrecere, tot ceea ce trebuie să facă este să plătească un onorariu pe măsura unei dansatoare de stripteaze de lux: 200 euro pentru o melodie ce durează 5-8 minute. Desigur, în timpul reprezentației, fosta concurentă de la "Românii au Talent" renunță la o mare parte din haine, oferind invitaților un show lipsit de inhhibiții.

