Pozitii sexuale pe care cuplurile NU mai vor sa le incerce. Afla de ce!

Iata care sunt pozitiile sexuale pe care cuplurile nu mai vor sa le incerce. Afla de ce!

Pozitii sexuale # 1. Intr-o parte

Explicatia cuplului: "O pozitie inconfortabila in care femeia aluneca tot timpul".

Pozitii sexuale # 2. 69

Explicatia cuplului: "Din aceasta pozitie elimin tot timpul gaze vaginale. Sotul meu n-are o problema cu asta, insa mie nu-mi place nici cum se simte, nici cum se aude. Nu mai incerc!"

Pozitii sexuale # 3. Ea deasupra cu spatele la partener

Explicatia cuplului: "Iubita mea s-a dezechilibrat si era sa-mi fractureze penisul. Nu mai incerc asa ceva niciodata. M-am speriat foarte tare".

"Dupa ce am vazut pozitia intr-un film pentru adulti, am zis sa o incercam si noi. M-a durut atat de tare incat am renuntat in secunda 2. Si nici n-o s-o mai incerc vreodata!".

