Cele mai bune zodii cu care să faci sex în 2018

Berbec

Au o personalitate puternica si magnetica. Iubesc sa detina controlul si saruta foarte bine. Se aprind repede si uneori sunt nerabdatori si egoisti in pat. Insa, daca reusesti sa cuceresti o persoana nascuta in zodia Berbecului vei avea cele mai bune partide de sex din viata ta. Ca sa seduci un Berbec trebuie nu trebuie sa fii timid(a), ci spontan(a). Nimic nu excita mai mult o persoana nascuta sub semnul Berbecului decat imprevizibilul. Nu te retine nici sa-i faci complimente. Le adora.

Taur

Este zodia care are tot timpul chef de sex. Cu un apetit crescut pentru initimitate, persoana din zodia Taurului pare ca niciodata nu are destul. Taurilor le place sa fie atinsi, mangaiati, alintati. Nu te grabi niciodata cand ai langa tine o persoana din zodia Taurului. Acorda atentie fiecarui detaliu care implica atingerea. Ca sa seduci o persoana din zodia Taurului fa-i cadouri senzuale, ai grija ca pielea sa miroasa frumos si sa fie catifelata, iar respiratia intotdeauna proaspata.

Gemeni

Daca iti plac oamenii inteligenti, atunci mergi pe mana Gemenilor. Sunt maestri ai flirtului, insa iti pot scapa usor printre degete daca nu te ridici la standardele lor. Au o capacitate creativa extraordinara si experimentateaza de toate in pat. Nu te vei plicitisi alaturi de un asa partener de sex. Ai grija, insa, sa nu se plictiseasca el de tine. Daca nu faci schimbari constante si excitante, va cauta noutatea in alta parte. Vrei sa seduci pe cineva din zodia Gemenilor? Fa-i complimente despre mintea sa, cere-i sfatul si, nu in ultimul rand, arata-i ca esti la fel de inteligent(a).

Rac

Este unul dintre cele mai sensibile si emotionale semne ale zodiacului. Persoanele nascute in zodia Racului au nevoie de mangaieri dragastoase, legaturi emotionale profunde si un de un partener iubitor si implicat in relatie. Racii sunt amanti iubitori si dragastosi, insa daca le inseli increderea, vor gasi o modalitate sa se razbune. Ca sa seduci un Rac, creeaza atmosfere romantice, sentimentale, ofera-i protectie, grija deosebita.

