Gigi Becali, la DNA. Mister total, de ce a fost chemat patronul FCSB în faţa procurorilor

Gigi Becali a fost scurt în declaraţii înainte să intre în sediu: "Am fost chemat pentru a ridica o ordonanţă de clasare pentru nişte declaraţii pe care le-am făcut în 2014. Nu ştiu despre ce e vorba. M-au întrebat dacă vreau să vin eu să iau ordonanţa sau dacă să mi-o trimită prin poştă şi am venit eu. Nu vreau să se speculeze că am făcut eu nu ştiu ce, am venit doar pentru ordonanţa asta".

Este posbil ca Gigi Becali să fi fost chemat în legătură cu declarația din dosarul lui Puiu Popoviciu. El a fost acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului pentru că spunea că nu își mai amintește exact denunțul pe care îl făcuse în dosarul Ferma Băneasa și că Puiu Popoviciu nu mai trebuie să fie cercetat.