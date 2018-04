Paşi pentru o primă superpartidă de sex

Sansele ca prima ta partida de sex sa fie jenanta sunt foarte mari. De fapt, cam asa e regula in general la un prim contact sexual. Specialistii au intervievat pentru un sondaj de opinie 331 de barbati si femei despre felul in care si-au pierdut virginitatea si despre ce fel de impact a avut acest prim contact asupra vietii lor sexuale ulterioare. Rezultatele dezvaluite de site-ul Menshealth.com au afirmat ca toti cei care au avut o prima experienta pozitiva si cat mai reusita, ulterior au fost mult mai fericiti si satisfacuti in ceea ce priveste viata lor sexuala. Dimpotriva, cei care s-au izbit de situatii jenante si experiente negative prima oara au reclamat si multe disfunctionalitati in partidele de sex ulterioare.