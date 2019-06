Idei pentru preludiu. 5 scene din filme pentru serile in doi din weekend

Iata 5 scene sexy din filme care te pot incalzi atmosfera pentru serile in doi.

1. 9 saptamani si jumatate

Cu miile sale arome si texturi, mancarea este, fara indoiala, erotica, iar acest film sexy scoate asta in evidenta. Urmariti cum omul de afaceri John (Mickey Rourke) o seduce pe Elizabeth (Kim Basinger) cu gustul cireselor, jalapenos, miere si alte alimente. Scena va poate face pe voi doi sa dati fuga rapid in bucatarie.

2. Ofiter si gentleman

Puteti gasi multe scene sexy dintre pilotul neortodox Zack (Richard Gere) si localnica Paula (Debra Winger) din care sa va inspirati. In loc sa se implice intr-un dialog ca preludiu pentru un sex bun, cei doi se concentreaza fiecare pe partener, uitandu-se ochi si ochi si sarutandu-se. Chiar si atunci cad ajung la orgasm o fac in tacere. Dupa ce partida de sex s-a terminat amandoi izbucnesc in ras.

