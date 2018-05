Sex cu un VĂRSĂTOR. Tot ce trebuie să ştii. Compatibilităţi, poziţii, zone erogene

Varsatorii sunt firi supuse in dormitor, dar ar incerca de toate. Cu toate acestea, nu vor face niciodata primul pas. Vor astepta intotdeauna ca partenerul sa-i propuna. Desi au o imaginatie bogata, prefera un partener dominator care sa le comande ce au de facut.

Sex cu un VARSATOR. Cum e in pat

Varsatorii sunt semn de Aer si au nevoie de o abordare intelectuala asupra sexului. Le place sa spuna ceea ce simt, iar inainte de a trece la fapte au nevoie de o stimulare mentala. Nu pot face sex cu o persoana cu care nu au nicio conexiune emotionala. Varsatorii au o curiozitate naturala, care ii face sa experimenteze in dormitor. De aceea vor admira intotdeauna partenerul care are idei si care vine cu propuneri.

Saruturile, imbratisarile, giugiuleala sunt foarte importante pentru Varsatori si fac parte din "arsenalul" cu care ii poti cuceri. Le place sa se uite in timp ce fac sex pentru a-si "citi" partenerul.

Sex cu un VARSATOR. Compatibilitati

Zodiile cu care Varsatorul este compatibil sunt:

•Balanta

•Berbec

•Sagetator

•Varsator

•Gemeni

Sex cu un VARSATOR. Cum il exciti

Varsatorilor le place sexul neconventional. Catuse, locuri neobisnuite, o partida rapida in birou la finalul programului sunt excelente propuneri pentru un Varsator. Sunt gata sa incerce orice in materie de sex, totul este sa-i propui. Desi au multa imaginatie, nu vor face propuneri, ci doar vor astepta sa puna in practica ce spune partenerul.

