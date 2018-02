Bravo, ai stil! All Stars. Cătălin Botezatu s-a supărat rău pe Silvia. "Refuz să te jurizez...."

Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro.

Citeşte şi "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul şi certuri ca la uşa cortului: "Eu sunt călăul"

"Eu refuz sa te jurizez astazi pana cand nu iti ceri scuze pentru atitudinea de ieri si pentru ca ai spus si ai acceptat ca da, ne iei la misto", a spus Catalin Botezatu.

"Imi cer scuze pentru ca am fost usor impertinenta, dar nu asta a fost intentia mea. Am spus-o asa... Uneori vorbesc fara sa am filtru intre creier si gura. Imi cer scuze! Vrei sa stau in genunchi?", a raspuns imediat Silvia Popescu, castigatoarea primului sezon al emisiunii "Bravo, ai stil!".

Catalin Botezatu: Nu, nu vreau sa stai in genunchi! Scuzele iti sunt acceptate! Apreciez inventivitatea si creativitatea ta. Apreciez ca iti reuseste chiar si daca pui pe tine ceva ieftin. Iti iese pentru ca o faci cu stil!

Imediat, Bote a fost cat pe ce sa se supere iar pe Silvia: "Arunc cu ochelarii dupa tine! Si sunt ochelari scumpi!"