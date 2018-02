Cele mai bune poziţii pentru plăcere maximă

Cercetatorii de la Universitatea din Kentucky iti pot oferi cateva informatii interesante, in cazul in care esti interesata de un maraton sexual: recent au initiat o serie de sondaje legate de disfunctionalitatea sexuala si peste 14.000 de barbati si femei au vorbit despre experientele lor sexuale. Dupa ce au analizat rezultatele, cercetatorii au descoperit care dintre pozitiile sexuale duc, potrivit participantilor la studiu, la o finalizare rapida si care permit ca partida de amor sa dureze mai mult.

Iata un top al pozitiilor care il fac pe barbat sa ejaculeze mai tarziu (ultima este cea care genereaza cea mai rapida ejaculare):

– femeia deasupra;

– pozitia misionarului;

– lingurita;

– pe la spate.

Iata cum arata totul in procente: 55% dintre barbatii si femeile chestionate spun ca atunci cand femeia este deasupra partida dureaza mai mult, in vreme ce 30% cred ca cea mai buna din acest punct de vedere este pozitia misionarului, 25% considera ca lingurita este cea mai potrivita si numai 17% considera castigatoare pozitia pe la spate. In vreme ce exista clar o castigatoare (femeia deasupra) si o pierzatoare (pe la spate), Ian Kerner coautorul studiului, terapeut sexual si autor al volumului „She Comes First" sustine ca nu este surpins de rezultate.

Clientii sai de sex masculin care au experimentat ejacularea prematura spun ca atunci cand femeia este deasupra, aceasta primeste o stimulare maxima a clitorisului fara prea multa miscare de dute-vino care pe barbat il face sa termine mai repede.

De asemenea, „daca un barbat ejaculeaza, exista totusi sanse ca femeia sa ajunga la orgasm pentru ca penisul care mai este oarecum in erectie poate inca sa-i stimuleze clitorisul", a dezvaluit Kerner.

